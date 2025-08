POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Sedanstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Drei Personen verletzten sich bei einem Auffahrunfall am Freitag, 1. August, auf der Wittekindstraße leicht. Gegen 6.15 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Chevrolet die Landstraße in westliche Richtung. Als sie in Höhe der Kreuzung Am Lausbach an der roten Ampel anhielt, fuhr ihr ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Hamm auf. Die beiden Fahrer sowie die 11-jährige Tochter der Hammerin ...

mehr