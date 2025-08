Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Drei Personen verletzten sich bei einem Auffahrunfall am Freitag, 1. August, auf der Wittekindstraße leicht.

Gegen 6.15 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Chevrolet die Landstraße in westliche Richtung. Als sie in Höhe der Kreuzung Am Lausbach an der roten Ampel anhielt, fuhr ihr ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Hamm auf.

Die beiden Fahrer sowie die 11-jährige Tochter der Hammerin verletzten sich durch den Unfall leicht. Mehrere Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in Hammer Krankenhäuser.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. (bf)

