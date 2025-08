Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogenfahrt endet vor Straßenbaum, 3 schwer verletzte Insassen, 30.000 Euro Sachschaden

Hamm-Pelkum (ots)

Im Graben endete eine Drogenfahrt eines 32jährigen aus Kamen am Freitag, 1. August um 22:40 Uhr auf der Provinzialstraße in Pelkum. Alle drei Insassen des PKW wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Zur Unfallzeit wurde die Polizei darüber informiert, dass auf der Provinzialstraße ein PKW im Graben liegen solle. Als die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte an der Unfallstelle eintrafen, hatten sich die Insassen bereits aus dem verunfallten PKW, Mercedes befreien können. Das Fahrzeug befand sich in einem totalbeschädigten Zustand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 32jähige Unfallfahrer aus bislang ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und kam im Graben zum Stillstand. Die Provinzialstraße beschreibt im Bereich der Unfallstelle eine S-Kurve, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50 Km/h. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Kamener Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der 32jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt, hier musste er sich neben der medizinischen Versorgung auch einer Blutentnahme unterziehen. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er verblieb zur stationären Behandlung in dem zugeführten Krankenhaus. Auch die beiden Mitfahrerinnen (beide 27 aus Bönen) wurden infolge des Verkehrsunfalles schwer verletzt und wurden zur stationären Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die verletzten Personen bestand zu keiner Zeit eine Lebensgefahr. Die Provinzialstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen des Verkehrsunfalles nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

