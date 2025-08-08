PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Falsche Virusmeldung: Computer-Betrüger ergaunert Geld

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Hamm hat am Dienstag, 5. August, einen geringen vierstelligen Betrag an einen Betrüger verloren.

Auf dem Computer des 62-Jährigen erschien eine angebliche Meldung, dass der Computer gesperrt sei und auch gleich eine Telefonnummer, unter der entsprechende Hilfe zur Schadensabwendung in Aussicht gestellt wurde. Der Geschädigte wählte die Nummer, um Unterstützung zu erhalten.

Im Verlauf des Telefonats wurde er durch die glaubhafte Gesprächsführung des Betrügers davon überzeugt, Zugriff auf seinen Computer und sein Handy zu gewähren, um die Fehler zu beheben. Den Betrug bemerkte er erst am Ende des Gesprächs, dann war jedoch bereits das Geld von seinem Konto abgebucht worden.

Die Polizei Hamm warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Rufen Sie niemals Nummern aus derartigen Virus- oder Fehlermeldungen an. Offizielle Fehlermeldungen enthalten üblicherweise keine Rufnummern. Geben Sie telefonisch niemals private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Online-Bezahldiensten heraus. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer auch niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Klären Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte über die Vorgehensweisen der Betrüger auf. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

