Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau überweist 20.000 an Betrüger

Hennef (ots)

Eine Frau aus Hennef überwies in den letzten sieben Wochen über 20.000 Euro an einen Betrüger. Die 46-Jährige gab an, den Mann im Internet kennengelernt zu haben. Hier gab er sich als erfolgreicher Broker aus und versprach hohe Gewinne bei Investitionen mit Kryptowährung. Die Henneferin ließ sich von den Versprechungen locken und glaubte dem Fremden. In mehreren Transaktionen überwies sie insgesamt über 20.000 Euro an ein ausländisches Konto. Erst als die Hausbank ihr Konto wegen verdächtiger Aktivitäten sperrte, erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese führt nun Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Betrugs. Es wird dringend dazu geraten, sich nicht von hohen Gewinnversprechungen blenden zu lassen. Das schnelle Geld durch sehr hohe Gewinnchancen im Internet gibt es so nicht. Recherchieren Sie, ob es Warnungen oder Beschwerden zu dem Anbieter oder der Plattform gibt. Überprüfen Sie, ob eine Konzession der Finanzmarktaufsicht vorliegt und überprüfen Sie das Impressum. Ziehen Sie im Zweifel ihre Hausbank oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate. Im Schadensfall sollten Sie in jedem Fall Anzeige erstatten. (Uhl)

