Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unklare Unfallursache

Eine Frau leicht verletzt

Niederkassel (ots)

In Niederkassel kam es am Mittwoch (16. Juli) gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die Ursache für den Unfall ist bislang noch unklar. Eine 21 Jahre alte Frau war mit ihrem Chevrolet aus Richtung Langel kommend in Fahrtrichtung Niederkassel auf der Langeler Straße unterwegs. Zwischen der Nordstraße und der Rheinstraße kam die junge Niederkasselerin aus bislang nicht geklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellten Renault Mégane. Durch den Zusammenstoß prallte das Heck des Chevrolets ab und geriet nach links in den Gegenverkehr, wo es gegen einen entgegenkommenden Volvo stieß. Die 36-jährige Troisdorferin an dessen Steuer blieb unverletzt. Die 21-Jährige hingegen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 25.000 Euro. Der Chevrolet und der Volvo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Polizisten nahmen vor Ort die Aussagen der Beteiligten und von unabhängigen Zeugen auf und sicherten die Unfallspuren. Im Anschluss wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt, in der die 21-Jährige sich als Unfallverursacherin verantworten muss. (Uhl)

