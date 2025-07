Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Krankentransport

Eitorf (ots)

In Eitorf kam es am Dienstag (15. Juli) gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krankentransports. Dessen Fahrer, ein 59 Jahre alter Mann aus Eitorf, war auf der Straße "Im Laach" unterwegs und wollte dann nach links in die Hochstraße in Fahrtrichtung Windeck abbiegen. Dabei missachtete er einen vorfahrtberechtigten Lkw. Am Steuer saß hier ein 36-Jähriger aus Wesseling, der noch versuchte, dem VW auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, so dass der Iveco in die linke Fahrzeugseite des Crafters prallte und anschließend noch gegen die rechtseitige Leitplanke geriet. Der Krankentransportwagen drehte sich in Folge der Kollision um die eigene Achse. Der Fahrer und ein 58-jähriger Fahrgast aus Sankt Augustin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Krankenwagen brachten sie in Krankenhäuser. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Krankentransportfahrzeug. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von knapp 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm vor Ort die Aussagen von Beteiligten und Zeugen auf und sicherte die Unfallspuren. Dabei unterstützte die Eitorfer Feuerwehr, die unter anderem die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 17:35 Uhr voll gesperrt werden. Der 59-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

