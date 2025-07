Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit 3,2 Promille gegen geparktes Auto gefahren

Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (15. Juli) verletzte sich der alkoholisierte Fahrer eines Kleinkraftrades leicht, als er unter Alkoholeinfluss stehend gegen ein geparktes Auto fuhr. Gegen 10:45 Uhr war der 56 Jahre alte Troisdorfer auf der Südstraße in Troisdorf-West in Richtung der Bahnstraße unterwegs. Hier kollidierte er mit einem Pkw, der vorschriftsmäßig am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Kleinkraftrad und dem Mercedes AMG einer 54-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Auf einen hinzugeeilten Zeugen und die hinzugerufenen Polizisten machte der 56-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck. Er gab an, vor Fahrtantritt zwei Flaschen Vodka getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 3,2 Promille. In einem Krankenhaus wurde dem Mann daher eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, denn den hatte er nach eigener Aussage bereits vor einem Jahr abgeben müssen - wegen Alkohol im Straßenverkehr. Der Troisdorfer muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn laufen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss. (Uhl)

