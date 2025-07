POL-SU: 400 Liter Diesel aus Lkw abgezapft

Siegburg (ots) - In Siegburg kam es in der Innenstadt am vergangenen Wochenende zu einer Einbruchserie. Am Montagmorgen (14. Juli) entdeckte der Lieferant einer Bäckerei an der Neue Poststraße in Siegburg, dass in die Filiale eingebrochen worden war. Unbekannte hatten zwischen Freitag (11. Juli), 18:00 Uhr und Montagmorgen zunächst die Haupteingangstür aufgehebelt ...

