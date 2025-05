Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Unfall an Autobahnauffahrt - vier Verletzte

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Auf der Bissingheimer Straße in Höhe der Auffahrt zur A3 kam es am Sonntagvormittag (25. Mai, 10 Uhr) zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Nissan-Fahrer nahm beim Linksabbiegen auf die Autobahn einem Renault (Fahrerin: 28 Jahre alt) die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, woraufhin beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer und die Fahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus - ebenso die beiden Beifahrer, die über Schmerzen klagten. Der 35-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell