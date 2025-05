POL-DU: Hochfeld: Polizei stellt 16-Jährigen nach Flucht auf E-Scooter - Drogen und Bargeld sichergestellt

Duisburg (ots) - Zu einem versuchten Raub soll es am Donnerstagabend (22. Mai, 19:00 Uhr) vor einer Gaststätte in der Horststraße gekommen sein. Zwei bisher unbekannte Männer sollen einen 43-Jährigen vor der Lokalität abgefangen haben. Sie forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Als er sich weigerte, habe einer der Unbekannten ihn geschubst. Der 43-jährige Mann wehrte sich so stark, dass die Täter von ...

