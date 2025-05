Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Versuchter Raub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zu einem versuchten Raub soll es am Donnerstagabend (22. Mai, 19:00 Uhr) vor einer Gaststätte in der Horststraße gekommen sein. Zwei bisher unbekannte Männer sollen einen 43-Jährigen vor der Lokalität abgefangen haben. Sie forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Als er sich weigerte, habe einer der Unbekannten ihn geschubst. Der 43-jährige Mann wehrte sich so stark, dass die Täter von ihm abließen und auf E-Scootern flüchteten.

Der Geschädigte beschreibt die Männer wie folgt: einer soll einen schwarzen Trainingsanzug und schwarze Schuhe, der andere eine graue Jogginghose, einen dunkelgrauen Windbreaker und weiße Schuhe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell