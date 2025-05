Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Verletzte

Duisburg (ots)

Ein Zeuge rief die Polizei am Sonntagabend (25. Mai, 20:16 Uhr) zu einem Verkehrsunfall in den Bereich Wedauer Straße / Zu den Eichen. Der 81-jährige Fahrer eines roten VW Golf nahm offenbar beim Rechtsabbiegen dem Fahrer (19) eines schwarzen VW Passat die Vorfahrt und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Seine 88-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen fuhr die Frau in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Beamten sperrten die Unfallstelle ab und sicherten Spuren. In dem Passat saßen drei Insassen (18 bis 19 Jahre alt), die bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt wurden. Der Golf-Fahrer muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

