Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Bäckereien, einen Frisörsalon und eine Textilreinigung

Siegburg (ots)

In Siegburg kam es in der Innenstadt am vergangenen Wochenende zu einer Einbruchserie. Am Montagmorgen (14. Juli) entdeckte der Lieferant einer Bäckerei an der Neue Poststraße in Siegburg, dass in die Filiale eingebrochen worden war. Unbekannte hatten zwischen Freitag (11. Juli), 18:00 Uhr und Montagmorgen zunächst die Haupteingangstür aufgehebelt und im Inneren einen Schrank aufgebrochen. Der oder die Täter konnten mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag unerkannt entkommen. Im gleichen Tatzeitraum wurde versucht in eine Textilreinigung einzubrechen, die sich in unmittelbarer Nähe der Bäckerei befindet. Hier scheiterten der oder die Einbrecher bei dem Versuch, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. So gelangten sie nicht in die Reinigung und konnten entsprechend nichts entwenden. Auch ein daneben ansässiger Frisörsalon wurde zwischen Samstag (12. Juli), 14:15 Uhr und Montagmorgen von Einbrechern angegangen. An der Eingangstür konnten Hebelmarken entdeckt werden. In den Salon konnte augenscheinlich nicht eingedrungen werden, so dass es zu keinem Beuteschaden kam. Wenige Meter weiter brachen in der gleichen Zeitspanne zwischen Samstag und Sonntag ein oder mehrere Täter die Eingangstür einer zweiten Bäckerei am Markt auf. Auch hier wurde das Geschäft augenscheinlich nicht betreten und nichts entwendet. Es ist zu vermuten, dass der oder die Verdächtigen während der Tat gestört und vertrieben wurden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird hier von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #RiegelVor

