Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen

Motorradfahrer leichtverletzt

Windeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Windeck-Au wurde am Freitag (11. Juli) ein junger Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 14:45 Uhr war der 24-jährige Windecker auf der Bundesstraße 256 (B 256) in Fahrtrichtung Windeck unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein ebenfalls in Windeck wohnhafter 52 Jahre alter Pkw-Fahrer, der dann nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Dabei nahm er dem Entgegenkommenden das Vorfahrtsrecht und es kam zur Kollision. Unabhängige Zeugen bestätigten den Unfallhergang. Der KTM-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den jungen Mann vor Ort. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 2.000 Euro. Der Renault-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

