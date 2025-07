Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Pflegekraft bestiehlt Seniorin

Hennef (ots)

Am Sonntag (13. Juli) erschien eine Seniorin aus Hennef in Begleitung ihres Sohnes auf Polizeiwache in Hennef, um Anzeige zu erstatten. Die Frau gab an, dass es am vergangenen Donnerstag (10. Juli) gegen 13:00 Uhr an ihrer Tür geklingelt habe. Eine Frau habe vor davorgestanden und gesagt, sie sei von einem Pflegedienst und müsse etwas in den Wohnräumen ausmessen. Die Bewohnerin des Hauses an der Straße "Broichgarten" glaubte der Fremden und ließ sie ein. Während diese im Haus vorgeblich etwas ausmaß, klingelte eine weitere Unbekannte und verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch. Die angebliche Pflegekraft hatte sich inzwischen in verschiedenen Räumen des Einfamilienhauses aufgehalten. Nachdem diese sich verabschiedet hatte, stellte die Henneferin fest, dass diverse Schranktüren geöffnet und das Obergeschoss augenscheinlich einbruchstypisch durchsucht worden war. Entwendet wurde offenbar ein Schmuckkästchen mit Modeschmuck von dreistelligem Wert. Polizisten sicherten am Tatort mögliche Spuren. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden fremden Frauen zusammengehörten, so dass die eine ungestört das Haus durchsuchen konnte, während die zweite die Bewohnerin ablenkte. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Die angebliche Pflegekraft war zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie trug das dunkle Haar kurz, sprach akzentfreies Deutsch und war mit weißer Hose, T-Shirt und Jacke bekleidet. Die zweite Unbekannte war zwischen 30 und 35 Jahren alt und ebenfalls 1,70 bis 1,75 Meter groß und kurzhaarig mit dunklem Haar. Sie war schwanger, trug eine graue Hose und ein T-Shirt. Wer zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu den gesuchten Frauen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3521. Die Polizei rät, Fremden gegenüber stets misstrauisch zu sein und niemanden in sein Haus zu lassen, bevor man dessen Identität nicht überprüft hat. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und fragen Sie bei der Institution nach, von der die Person angibt, in deren Auftrag unterwegs zu sein. Ziehen Sie im Zweifel eine Person Ihres Vertrauens hinzu. (Uhl) #SicherImAlter

