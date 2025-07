Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus an drei Pkw

Siegburg (ots)

Der Polizei in Siegburg wurden am Samstagmorgen (12. Juli) drei beschädigte Pkw gemeldet. Die Autos waren jeweils in der Mahlgasse im Zentrum abgestellt. Zwischen Freitag (11. Juli) 10:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige die Fahrzeuge, indem sie jeweils einen Außenspiegel abbrachen. Der entstandene Sachschaden an dem Audi, dem Peugeot und dem VW wird auf insgesamt etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Pkw aufgenommen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

