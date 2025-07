Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Mobiliar aus Außengastronomie

Hennef (ots)

Am Donnerstagmittag (10. Juli) bemerkten die Betreiber einer Strandbar am Stadtsoldatenplatz in Hennef, dass Diebe in der Nacht Möbel und Lampen aus dem Außenbereich gestohlen hatten. Bänke, Sessel und Tische waren zu Feierabend am Vortag um 23.45 Uhr mit einem Drahtseil gesichert worden. Die Täter durchtrennten das Seil mit einem unbekannten Werkzeug. Der Wert des gestohlenen Mobiliars beträgt etwa 1.000 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

