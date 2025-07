Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Am Freitagmorgen (11. Juli) kam es in Sankt Augustin zu einem Ladendiebstahl in einem Großhandel an der Einsteinstraße. Gegen 11:10 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter zwei Personen, die ihm bereits aus der Vergangenheit wegen eines Ladendiebstahls bekannt waren. Die 55 und 56 Jahre alten Männer verhielten sich laut Angabe des Zeugen verdächtig und es hatte den Anschein, als würde der jüngere "Schmiere stehen". Die Vermutung bestätigte sich, als der Angestellte des Geschäfts beobachtete, wie der 56-Jährige insgesamt sechs Packungen Fleisch in seiner Kleidung versteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Hier sprach ein zuvor verständiger zweiter Mitarbeiter den Verdächtigen an. Als dieser die Flucht in Richtung Parkplatz ergriff, folgte ihm der zweite Zeuge, konnte ihn ergreifen und festhalten. Gemeinsam wartete man auf das rasche Eintreffen der hinzugerufenen Polizei. Das Diebesgut im Wert von über 440 Euro wurde an einen Berechtigten herausgegeben. Eine Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief bislang negativ. Anhand einer Videoüberwachung konnte er jedoch schnell identifiziert werden. Nach ihm wird nun gefahndet. Da die beiden mutmaßlichen Ladendiebe auch für eine Tat in der Woche zuvor im gleichen Geschäft verdächtigt werden (hier wurde Fleisch im Wert von rund 750 gestohlen) und vermutet wird, dass sie noch weitere ähnliche Taten in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen verübt haben, erließ ein Richter am Amtsgericht in Siegburg noch am Freitagnachmittag Haftbefehl. Die beiden Verdächtigen, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (Uhl)

