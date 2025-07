Hennef (ots) - Am Sonntag (13. Juli) erschien eine Seniorin aus Hennef in Begleitung ihres Sohnes auf Polizeiwache in Hennef, um Anzeige zu erstatten. Die Frau gab an, dass es am vergangenen Donnerstag (10. Juli) gegen 13:00 Uhr an ihrer Tür geklingelt habe. Eine Frau habe vor davorgestanden und gesagt, sie sei von einem Pflegedienst und müsse etwas in den Wohnräumen ausmessen. Die Bewohnerin des Hauses an der Straße ...

