Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Auf Gegenspur geraten - drei Menschen teils schwer verletzt

Odenthal (ots)

Gestern Abend (08.07.) hat es in Odenthal einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Unter ihnen befindet sich auch ein 5-jähriger Junge. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Gegen 18:40 Uhr war ein 18-Jähriger aus Bergisch Gladbach mit seinem Pkw der Marke Mercedes unterwegs auf der Bergisch Gladbacher Straße im Ortsteil Funkenhof. Auf dem Beifahrersitz saß ein 5-jähriger Junge. In Fahrtrichtung Bergisch Gladbach kam der 18-Jährige in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der nassen Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur. Hier stieß er gegen die dortige Leitplanke. Eine 21-jährige Frau aus Odenthal befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw der Marke Kia die Bergisch Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Odenthal und prallte in die Beifahrerseite des Mercedes, der auf ihren Fahrstreifen geraten war. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich schwere Verletzungen zu. Auch der 5-jährige Beifahrer im Mercedes wurde schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise insgesamt bei mehr als 10.000 Euro.

Gegen den Fahrer des Mercedes wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (bw)

