Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Einbruchsdelikte an Schulen im Kreisgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es an drei Schulen im Kreisgebiet zu Einbrüchen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im Odenthaler Ortsteil Voiswinkel versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagabend (04.07.), gegen 19:30 Uhr, bis zum gestrigen Montagmorgen (07.07.), um 08:00 Uhr, die Zugangstür einer offenen Ganztagsschule gewaltsam zu öffnen. Es gelang ihnen jedoch nicht in das Gebäude einzudringen und es blieb beim Versuch.

Auch an einer Gesamtschule im Bergisch Gladbacher Stadtteil Paffrath wurde ein Einbruchsversuch festgestellt. Zwischen Samstagnachmittag (05.07.), 15:00 Uhr, und Montag früh (07.07.), 06:50 Uhr, entdeckte der zuständige Hausmeister Hebelspuren an einer Eingangstür. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, es blieb auch hier beim Versuch.

In einem weiteren Fall, diesmal im Bergisch Gladbacher Stadtteil Heidkamp, verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 19:30 Uhr bis Montagmorgen um 08:00 Uhr über ein Fenster Zugang zu einer Offenen Ganztagsschule. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine unbekannte Anzahl an elektronische Geräten im Wert von mehreren hundert Euro. Zwecks Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst hinzugezogen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. (mh)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell