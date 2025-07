Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall am frühen Morgen

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Heute (08.07.) ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Steinenbrück ein Alleinunfall eines Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach jetzigem Kenntnisstand hatte ein 23-jähriger Overather gegen 03:15 Uhr die Olper Straße aus Richtung Steinenbrück in Richtung Heiligenhaus befahren. Etwa in Höhe der Einmündung zur Dresbacher Straße verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den VW und kam in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Fußgängerampel und einer Schutzplanke und kam schließlich in Höhe der Bushaltestelle Kleindresbach zum Stehen. Er erlitt leichte Verletzungen, benötigte nach eigenen Angaben aber keine medizinische Versorgung vor Ort. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden an dem Pkw, der Schutzplanke und der Ampel wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Unfallstelle war bis circa 06:00 Uhr vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell