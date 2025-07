Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 33-jährigen Mann aus Breckerfeld, weil dieser gestern (06.07.) betrunken und ohne Fahrerlaubnis in einem Pkw in Bergisch Gladbach unterwegs gewesen ist.

Gegen 22:15 befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Hermann-Löns-Straße, als ihr ein Pkw Marke Mitsubishi entgegenkam. Am Steuer des Pkw erkannten die Polizeibeamten einen Mann mit kurzen Haaren und einem hellen Shirt. Die Polizeibeamten entschieden sich, dem Pkw zu folgen und wendeten in einem Kreisverkehr. Der Mitsubishi bog daraufhin zweimal hintereinander schnell ab, während ihm der Streifenwagen folgte. Auf einem Firmengelände kam der Pkw zum Stehen. Der Mann stieg aus dem Pkw aus und sprintete davon. Die Besatzung des Streifenwagens folgte dem Mann zu Fuß, bis es ihm gelang, über einen Gitterzaun von dem Firmengelände zu flüchten.

Als die Polizisten zu dem Mitsubishi zurückkehrten, stellten sie fest, dass auf der Mittelkonsole eine angebrochene Flasche Bier stand. Im Kofferraum des Pkw fanden die Beamten mehrere geleerte Bierdosen.

Etwa eine Stunde später kehrte der Mann zurück auf das Firmengelände und wurde von den Polizeibeamten direkt wiedererkannt. Die Beamten nahmen einen starken Alkoholgeruch wahr, die Pupillen des Mannes waren verengt und er wirkte aufgeregt. Es bestand der Verdacht, dass der Mann zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderen berauschenden Mitteln stand.

Er gab ihnen gegenüber an, dass sein Pkw gestohlen worden sei. Er sagte den Beamten, dass er am gestrigen Tag nicht gefahren sei, da er Alkohol getrunken habe. Im weiteren Verlauf des Gespräches verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Zudem wies der Mann eine frische Schürfwunde am Ellenbogen auf und auf beiden Handflächen waren rote Abdrücke erkennbar, die vom Aufstützen auf einen Gitterzaun stammten.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Er konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Sein Pkw wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (bw)

