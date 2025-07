Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nach Sekundenschlaf gegen Baum gefahren

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (08.07.) ist in Lustheide ein Pkw gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer des Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er gab an, während der Fahrt kurz eingeschlafen zu sein.

Gegen 04:45 Uhr war ein 26-Jähriger aus Pulheim mit seinem Pkw Marke Toyota auf der Straße In der Auen unterwegs. Auf gerade Strecke geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einem dahinterstehenden Baum. Dabei brach der Baum ab und stürzte auf den Pkw. Der Fahrer kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

An dem Pkw entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Da aus dem Pkw durch die Kollision Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Feuerwehr im Einsatz. Zudem beseitigte sie den abgebrochenen Baum, der auf dem Pkw lag.

Der Fahrer gab an, kurz vor dem Unfall am Steuer eingeschlafen zu sein, da er in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Der 26-Jährige stand auch nicht unter dem Einfluss anderer Betäubungsmittel. Sein Führerschein und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt und es wird gegen ihn wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (bw)

