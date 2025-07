Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Moitzfelder Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten am Montagabend (07.07.) gegen 22:20 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim in der Barbarastraße. Unbekannte Täter brachen die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sämtliche Gegenstände und Möbel wurden verschoben - Schränke und Kommoden wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere hochwertige Uhren, Bargeld sowie Schmuck mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Bereich.

Laut Angaben des Bewohners verließ er nur kurzzeitig gegen 19:00 Uhr das Haus. Eine Fahndung im Nahbereich nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die möglicherweise weitere Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu melden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell