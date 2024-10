Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Nachbar stellt Dieb - 46-Jähriger vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45145 E.-Holsterhausen:

Am Dienstagmorgen (22. Oktober) stellte ein aufmerksamer Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße einen Dieb. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 8:20 Uhr kam dem 49-jährigen Anwohner ein Unbekannter, der mit mehreren Tüten bepackt war, aus dem Keller im Hausflur entgegen. Unverzüglich verständigte der 49-Jährige die Polizei und hielt den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest.

In den Tüten befand sich Werkzeug, das mutmaßlich aus dem Keller des Hauses stammt und einen geschätzten Wert von mehreren hundert Euro hat. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack Einbruchswerkzeug.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-Jährigen (deutsch) ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt./SoKo

