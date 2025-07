Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Kürten (ots)

Am Dienstag (08.07.) wurden die Polizei und der Rettungsdienst in die Ortslage Laudenberg alarmiert, nachdem dort eine Pkw-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt war.

Die 58-jährige Rösratherin hatte gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Hyundai die Kölner Straße (B 506) aus Richtung Bechen in Richtung Wipperfürth befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet dort in einen Graben. Mithilfe eines aufmerksamen Ersthelfers konnte sie sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde schließlich vom Rettungsdienst erstversorgt. Zur weiteren Behandlung ihrer schweren Verletzungen wurde die Frau mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Hyundai, an dem ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. (th)

