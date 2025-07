Wegberg-Arsbeck (ots) - Unbekannte schlugen am 13. Juli (Sonntag), um 4.40 Uhr, die Fensterscheibe eines Pkws ein, der in der Einfahrt eines Hauses an der Merbecker Straße parkte. Sie stahlen eine Handtasche mit Portmonee, Mobiltelefon und Schlüssel. Die Unbekannten öffneten zudem ein daneben geparktes Fahrzeug, aus dem nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr