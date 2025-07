POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Am 11. Juli (Freitag) entwendeten unbekannte Tatverdächtige gegen 1.00 Uhr ein an der Vom-Stein-Straße abgestelltes Mofa. Das Mofa konnte im Nahbereich in einem Gebüsch aufgefunden werden. Es konnte wieder an den Eigentümer übergeben werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr