Geilenkirchen-Nierstraß (ots) - Am Freitag, 11. Juli, schlugen Unbekannte zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkws ein, der an der Müncherather Straße geparkt war. Sie entwendeten eine Zigarettenpackung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

