POL-RE: Dorsten: Alleinunfall mit Pedelec - Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 89-Jährige aus Herten ist Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf" geworden. Die Seniorin hatte am Mittwochabend einen Anruf bekommen. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Gerichtsmitarbeiter. Der Hertenerin wurde vorgegaukelt, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft. Das könne nur verhindert werden, wenn eine hohe Summe Bargeld bezahlt wird. Nachdem am ...

