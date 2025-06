Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Betrüger erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Eine 89-Jährige aus Herten ist Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf" geworden. Die Seniorin hatte am Mittwochabend einen Anruf bekommen. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Gerichtsmitarbeiter. Der Hertenerin wurde vorgegaukelt, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft. Das könne nur verhindert werden, wenn eine hohe Summe Bargeld bezahlt wird. Nachdem am Telefon ein Ablageort vor dem Wohnhaus an der Fichtestraße ausgemacht wurde, holte eine junge Frau (kurze Haare, schwarze Hose) das Ersparte gegen 22:30 Uhr ab. Die Seniorin meldete den Betrug heute bei der Polizei.

Zeuge, die Angaben zu der Abholerin machen können, werden gebeten, unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

