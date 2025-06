Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 13-Jähriger bei Unfall angefahren - Autofahrer/in flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße ist heute Morgen ein Junge auf dem Weg zur Schule angefahren und leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer bzw. die beteiligte Autofahrerin fuhr anschließend weiter. Die Polizei sucht nach der Person, die offenbar mit einem grauen Kleinwagen unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 13-Jährige gegen 7.35 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Innenstadt. An der Abzweigung zur Germaniastraße wurde er von einem abbiegenden Auto erfasst, das zuvor neben bzw. hinter ihm unterwegs war. Der Junge stürzte und wurde verletzt. Auch an seinem Fahrrad entstand Sachschaden (etwa 100 Euro). Der Autofahrer bzw. die Autofahrerin konnte nicht beschrieben werden, bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin. Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

