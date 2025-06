POL-RE: Gladbeck: 63-Jähriger Bottroper tödlich verletzt

Recklinghausen (ots) - Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin betrogen. Die "falschen Handwerker" klingelten gegen 17:00 Uhr an der Wohnungstür (Steinstraße) der Seniorin und gaukelten ihr vor, Klempnerarbeiten durchführen zu müssen. Die Seniorin ließ einen Mann in ihre Wohnung, der andere Mann soll in den Keller gegangen sein. Der Betrüger in der Wohnung beauftragte die Frau, den Duschkopf im ...

