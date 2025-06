Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer stürzt beim Ausweichen - Polizei sucht Auto(fahrer/in)

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines dunklen Autos. Das Fahrzeug war am Mittwochabend an einem Unfall auf der Wartburgstraße beteiligt - der Fahrer bzw. die Fahrerin fuhr anschließend weiter. Der Unfall selbst passierte am Mittwochabend, gegen 22.10 Uhr. Ein 19-jähriger Radfahrer aus Castrop-Rauxel wurde dabei leicht verletzt. Nach dessen Angaben war er mit einem Pedelec auf der Wartburgstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Ein Auto sei sehr dicht an ihm vorbeigefahren, so dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Radfahrer geriet dabei allerdings ins Schlingern und stürzte. Die Person am Steuer konnte nicht näher beschrieben werden. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall selbst, dem gesuchten Fahrzeug bzw. dem Fahrer/der Fahrerin machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

