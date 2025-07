Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baumaschinen von Baustelle gestohlen

Niederkassel (ots)

In Niederkassel wurden zwischen Dienstag (15. Juli), 18:30 Uhr und Mittwoch (16. Juli), 07:45 Uhr Baumaschinen von einer Baustelle gestohlen. Arbeiter auf der Baustelle an der Straße "Im Auel" im Ortsteil Rheidt stellten am Mittwochmorgen fest, dass ein Fugenschneider des Herstellers Norton Clipper und ein Stampfer von Bomag Stamper entwendet worden waren. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 7.000 Euro angegeben. Da die Geräte ein hohes Gewicht haben, wird davon ausgegangen, dass sie mithilfe eines Fahrzeugs abtransportiert worden sind. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zum Verbleib des Diebesguts oder zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 5413221. Die Polizei rät zur Vorbeugung von Diebstählen von Baustellen, diese mit Zäunen und Toren zu sichern, für eine gute Beleuchtung zu sorgen, Maschinen möglichst in abschließbaren Containern aufzubewahren und eventuell ein Überwachungssystem zu installieren. Werkzeuge und Maschinen sollten individuell gekennzeichnet sein, so dass Diebe abgeschreckt werden, da ein Weiterverkaufen erschwert wird. (Uhl) #RiegelVor

