POL-EU: Mehrere Baustellendiebstähle

Mechernich-Kommern (ots) - Am 2. Juni brachen Unbekannte in ein Elektronikgeschäft in Mechernich-Kommern ein. Gegen 2.30 Uhr wurde ein Verantwortlicher alarmiert. Vor Ort konnte von diesem jedoch nichts festgestellt werden, daher ging man zunächst von einem Fehlalarm aus. Erst im Tageslicht konnte ein Loch in der Außenwand des Gebäudes festgestellt werden. Zwei unbekannte Personen hatten zunächst die ...

mehr