POL-MFR: (377) Blitzmarathon 2025 - Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht Bilanz

Burgthann (ots) - Am Mittwochabend (09.04.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:45 Uhr verschafften sich vermutlich mehrere Personen über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Wohnanwesen in der Lachstraße (Unterferrieden). Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse ...

mehr