POL Schwaben Nord: Mann nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----

Lauingen - Am Mittwoch (26.02.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Spielhalle in der Dillinger Straße. Ein 26-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte nahmen einen 28-jährigen Mann im nahen Umfeld fest.

Gegen 20.45 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 28-Jährige den 26-Jährigen körperlich an, trat auf ihn ein und verletzte ihn dabei schwer.

Zeugen verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Mann kurze Zeit später im nahen Umfeld fest. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am 27.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

