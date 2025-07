Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch bei Prüforganisation

Umweltplaketten gestohlen

Eitorf (ots)

Zwischen Mittwoch (16. Juli), 17:10 Uhr und Donnerstag (17. Juli), 07:45 Uhr kam es in Eitorf zu einem Einbruch in eine technische Prüforganisation. Die Prüfstelle befindet sich in der Straße "Im Auel". Der oder die Täter gingen offenbar auf das frei zugängliche Gelände und beschädigten auf der Gebäuderückseite ein Rolltor, durch das sie sich dann Zugang in das Gebäude verschafften. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Erbeutet wurden neben Energydrinks und weiteren Lebensmitteln auch eine Taschenlampe und etwa 90 Umweltplaketten. Der entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen vierstelligen Eurobetrag. Polizisten nahmen eine entsprechende Anzeige auf, sicherten vor Ort Spuren und führen nun weitere Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3421. Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie als Privatperson oder Gewerbetreibender kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

