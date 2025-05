Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann bei gefährlicher Körperverletzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 21:30 Uhr in der Straße "Schlosswall" in Osnabrück zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 34-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 34-Jährige und ein bislang unbekannter Mann zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Der Unbekannte setzte zunächst Pfefferspray gegen den Osnabrücker ein und stach anschließend mit einem Messer auf ihn ein. Das Opfer erlitt dabei schwere Stichverletzungen.

Der Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat über die Schlossstraße in Richtung Stadtteil Wüste. Der Verletzte wurde noch vor Ort durch Helfer und Polizeikräfte erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 2 Meter groß

- helle Haut

- schwarze Haare

- schwarzer Bart (etwa 3-7 Tage alt)

- dunkle, lange Kleidung

- schwarze Jacke aus glattem Stoff

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des flüchtigen Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell