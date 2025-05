Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt und Landkreis Osnabrück: Bilanz der Polizei zum 1. Mai: Ruhiger Verlauf bei einzelnen Einsätzen

Osnabrück (ots)

Bei sommerlichen Temperaturen und reger Beteiligung verliefen die Veranstaltungen und Maifeierlichkeiten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück überwiegend ruhig, wenn auch nicht ganz ohne polizeiliches Einschreiten.

Im Nettetal in Wallenhorst feierten rund 1.000 überwiegend junge Menschen. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich. Es kam zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen. Das DRK verzeichnete 21 Einsätze, davon sechs mit Alkoholbezug. Unterstützt wurde der Einsatz von der Gemeinde, der Jugendhilfe und einem Sicherheitsdienst.

Das Flugplatzfest in Bohmte zog wie in den Vorjahren rund 15.000 Besucher an. Die Veranstaltung verlief ruhig und störungsfrei.

Am "Römerlager" in Bad Laer hielten sich etwa 300 Jugendliche auf. Es kam zu mehreren polizeilichen Maßnahmen, darunter eine Ingewahrsamnahme, eine Körperverletzung und Platzverweise. Eine Jugendliche musste wegen Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch in Melle versammelten sich rund 800 feiernde Jugendliche am Weberhaus-Wanderparkplatz. Neben einem Diebstahl und einer Beleidigung musste mehrfach medizinische Hilfe geleistet werden.

Beim traditionellen "Marsch der Lemminge" von Ankum nach Kettenkamp zählte die Polizei etwa 850 Teilnehmende. Neben kleineren Auseinandersetzungen wurde ein Beschuldigter in Gewahrsam genommen.

In Osnabrück war die Innenstadt zu den Maifeierlichkeiten stark frequentiert. Am Rubbenbruchsee versammelten sich etwa 600-700 Feiernde. Bis zum Abend blieb es weitgehend ruhig. Zur späteren Stunde kam es zu zwei Auseinandersetzungen, darunter ein Angriff mit Pfefferspray, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Die Polizei zieht insgesamt ein überwiegend positives Fazit. Trotz einiger polizeilicher Maßnahmen und medizinischer Einsätze blieb die Lage weitgehend friedlich. Die konsequente Präsenz der Einsatzkräfte trug dazu bei, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und einzudämmen.

