POL-OS: Bohmte: Kleinbus verunfallt auf der Bremer Straße- Sechs Personen verletzt

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Polizeistreife in der Iburger Straße gegen 00:50 Uhr auf einen Mercedes-Fahrer aufmerksam. Der Fahrer zeigte eine auffällige Fahrweise, weshalb sich die Beamten in Höhe des Rosenplatzes für eine Kontrolle entschieden. Als die Beamten dem Fahrer daraufhin Anhaltesignale gaben, beschleunigte dieser plötzlich ...

mehr