POL-SU: Beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten

Eitorf (ots) - In Eitorf kam es am Dienstag (15. Juli) gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krankentransports. Dessen Fahrer, ein 59 Jahre alter Mann aus Eitorf, war auf der Straße "Im Laach" unterwegs und wollte dann nach links in die Hochstraße in Fahrtrichtung Windeck abbiegen. Dabei missachtete er einen vorfahrtberechtigten Lkw. Am Steuer saß hier ein 36-Jähriger aus Wesseling, der noch ...

