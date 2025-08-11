Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin mit Kettentrick bestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Eine 87-jährige Frau ist am Sonntagmittag (10 August) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 12.25 Uhr wurde sie auf der Ostenallee von einer Frau aus einem PKW heraus angesprochen. Während des Gesprächs entwendete die Unbekannte die von der Geschädigten getragene, goldene Armbanduhr. Ebenso versuchte sie, sich das goldene Armband ihres arglosen Opfers einzuverleiben, was jedoch misslang. Die etwa 170 Zentimeter große Trickdiebin wird als 40 bis 50 Jahre alt und kräftig beschrieben. Sie trug schwarze, schulterlange Haare und war dunkel bekleidet. Eine weitere Tatbeteiligte, welche das Opfer während der Tat ablenkte und mit der anderen Delinquentin arbeitsteilig zusammen agierte, wird äußerlich als identisch mit dieser beschrieben. In dem mitgeführten Auto befand sich ein korpulenter, nicht näher zu beschreibender Mann auf dem Beifahrersitz. Der Personenkraftwagen kann ebenfalls nicht genauer bezeichnet werden. Hinweise auf die drei Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell