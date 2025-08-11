POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 4. August bis zum 10. August 2025

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hamm (ots)

In der Woche vom 4. August bis zum 10. August 2025 gab es im Stadtgebiet drei vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin über Mail an DirKKPO.Hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

