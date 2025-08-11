Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Freitag, 8. August, auf der Dortmunder Straße leicht.

Gegen 14.30 Uhr befuhr der Hammer die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten. Vor der Ampel an der Kreuzung Dortmunder Straße/Ludwig-Isenbeck-Straße bremste ein 30- jähriger Citroën-Fahrer. Der Rollerfahrer fuhr auf den PKW auf. Durch die Kollision verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Der Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 7.000 Euro geschätzt. (bf)

