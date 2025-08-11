PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 24-jährige Ford-Fahrerin verletzte sich am Freitag, 8. August, gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Oswaldstraße/ Friedrich-Ebert-Straße leicht.

Die Hammerin befuhr die Oswaldstraße in westliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße bog sie nach links ab und kollidierte mit dem Seat eines 18-Jährigen. Dieser befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in nördliche Richtung. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt zirka 4.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:11

    POL-HAM: Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Freitag, 8. August, auf der Dortmunder Straße leicht. Gegen 14.30 Uhr befuhr der Hammer die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten. Vor der Ampel an der Kreuzung Dortmunder Straße/Ludwig-Isenbeck-Straße bremste ein 30- jähriger Citroën-Fahrer. Der Rollerfahrer fuhr auf den PKW auf. Durch die Kollision verletzte er sich ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:10

    POL-HAM: Vier Bushaltestellen beschädigt

    Hamm-Herringen (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte beschädigten am Sonntag, 10. August, in der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr vier Bushaltestellen in der Lange Straße, der Dortmunder Straße sowie der Wittekindstraße. Betroffen sind die Haltestellen "Brukterer Weg", "Schmiedestraße", "Freiligrathstraße" und "Eckernkamp". Dort wurden jeweils einzelne Glasscheiben zerstört. Hinweise zu den ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:06

    POL-HAM: Einbruch in Autowaschanlage

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Zeit von Freitag, 8. August, 22 Uhr, bis Samstag, 9. August, 6.45 Uhr in einen Lagerraum von einer Autowaschanlage am Waterkamp ein. Der oder die Täter verschafften sich durch den Einsatz von Werkzeugen Zugang zu dem Lagerraum und dem dort befindlichen Tresor. Aus diesem wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu diesem Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren