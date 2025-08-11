Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 24-jährige Ford-Fahrerin verletzte sich am Freitag, 8. August, gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Oswaldstraße/ Friedrich-Ebert-Straße leicht.

Die Hammerin befuhr die Oswaldstraße in westliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße bog sie nach links ab und kollidierte mit dem Seat eines 18-Jährigen. Dieser befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in nördliche Richtung. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt zirka 4.000 Euro. (bf)

