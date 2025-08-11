PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Quadfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 24-jähriger Quadfahrer verletzte sich am Sonntag, 10. August, bei einem Verkehrsunfall in der Schlottschleife leicht.

Gegen 17.30 Uhr befuhr er Hammer die Schottschleife in westlicher Richtung. Er kollidierte mit einem geparkten Opel und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte keine gültige Fahrerlaubnis. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 13:12

    POL-HAM: Zwei Jugendliche bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße verletzten sich am Samstag, 9. August, zwei 17-Jährige leicht. Gegen 18 Uhr befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Hamm die Kamener Straße in Richtung Osten. In Höhe am Pelkumer Bach fuhr er einen VW von einem 26-Jährigen Hammer auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Rollerfahrer und sein Beifahrer leicht. Zwei Rettungswagen brachten die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:11

    POL-HAM: 24-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 24-jährige Ford-Fahrerin verletzte sich am Freitag, 8. August, gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Oswaldstraße/ Friedrich-Ebert-Straße leicht. Die Hammerin befuhr die Oswaldstraße in westliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße bog sie nach links ab und kollidierte mit dem Seat eines 18-Jährigen. Dieser befuhr die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:11

    POL-HAM: Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Freitag, 8. August, auf der Dortmunder Straße leicht. Gegen 14.30 Uhr befuhr der Hammer die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten. Vor der Ampel an der Kreuzung Dortmunder Straße/Ludwig-Isenbeck-Straße bremste ein 30- jähriger Citroën-Fahrer. Der Rollerfahrer fuhr auf den PKW auf. Durch die Kollision verletzte er sich ...

    mehr
