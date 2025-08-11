Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Quadfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 24-jähriger Quadfahrer verletzte sich am Sonntag, 10. August, bei einem Verkehrsunfall in der Schlottschleife leicht.

Gegen 17.30 Uhr befuhr er Hammer die Schottschleife in westlicher Richtung. Er kollidierte mit einem geparkten Opel und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte keine gültige Fahrerlaubnis. (bf)

